В США заявили, что “нулевой” пациент, подхвативший коронавирус, на самом деле работал не на рынке продуктов в Китае, как считалось ранее, а в лаборатории Института вирусологии в Ухане.

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Об этом сообщает Fox News со ссылкой на “многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы”.

По данным канала, изначально COVID-19 передался от летучей мыши сотруднику лаборатории, который позже распространил инфекцию среди населения города.

Источники канала утверждают, что коронавирус якобы был создан не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.

Кроме того, в США настаивают, что Китай провел “самую дорогую операцию по скрытию улик в истории”: на рынке морепродуктов в Ухане якобы не продавались летучие мыши, и информация о рынке как очаге распространения эпидемия якобы должна была отвести подозрение от лаборатории.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 16 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 2 063 161 человек. За все время пандемии от коронавируса умерли 136 938 человек, выздоровели 512 032 человека.