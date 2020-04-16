Смертельное “цунами” нужно остановить: в ВОЗ назвали сроки снятия карантина из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что призывает страны начать смягчение и снятие карантина не ранее чем через две недели, чтобы остановить смертельное “цунами” – рост летальности от COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей организации, любые шаги в сторону ослабления карантина необходимо делать постепенно, основываясь на оценке эпидемиологических рисков.

“В идеале между каждой фазой перехода должно быть минимум 2 недели (что соответствует инкубационному периоду COVID-19), чтобы было достаточно времени для оценки риска новых вспышек и адекватного реагирования”, – заявили в ВОЗ.

В ином случае существует риск повторного ужесточения карантина и возобновления роста заболеваемости.

Как сообщал “источник”, в Украине заявили, что карантин, связанный с пандемией коронавируса, могут смягчить лишь после того, как эпидемиологическая ситуация в стране начнет улучшаться.