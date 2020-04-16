В Киеве начинаются коронавирусные “облавы” на авто: что нужно знать водителям

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С четверга, 16 апреля, всем водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев обязательно будут измерять температуру, таким образом информация о исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую сегодня распространили некоторые СМИ – не соответствует действительности.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е;
  • просп. броварской;
  • ул. Бориспольское шоссе;
  • просп. Академика Глушкова;
  • шоссе Житомирское;
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и признаки острого респираторного заболевания, человека тестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ – вызывают бригаду скорой помощи для госпитализации больного.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, когда заработает подземка в Киеве.