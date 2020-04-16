В Киеве начинаются коронавирусные “облавы” на авто: что нужно знать водителям

С четверга, 16 апреля, всем водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев обязательно будут измерять температуру, таким образом информация о исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую сегодня распространили некоторые СМИ – не соответствует действительности.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и признаки острого респираторного заболевания, человека тестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ – вызывают бригаду скорой помощи для госпитализации больного.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, когда заработает подземка в Киеве.