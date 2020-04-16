В Киеве начинаются коронавирусные “облавы” на авто: что нужно знать водителям

С четверга, 16 апреля, всем водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев обязательно будут измерять температуру, таким образом информация о исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую сегодня распространили некоторые СМИ – не соответствует действительности.
Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.
Контрольно-пропускные пункты размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.
Итак, если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и признаки острого респираторного заболевания, человека тестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ – вызывают бригаду скорой помощи для госпитализации больного.
Как сообщал “источник”, ранее стало известно, когда заработает подземка в Киеве.