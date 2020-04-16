Сколько людей заразились коронавирусом за сутки: онлайн-трансляция брифинга Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины готовят брифинг по поводу ситуации с распространением коронавируса в стране.

Онлайн видеотрансляция состоится на видеохостинге Youtube в 09:30.

Во время брифинга представители Минздрава, в частности, сообщат о количестве новых случаев болезни и назовут число новых жертв коронавируса. Также медики дадут свежую информацию о ситуации в каждом из регионов страны.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 15 апреля, в Украине было подтверждено 3764 случая заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 108 человек.

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве заявили, что Украина может не выйти из карантина 24 апреля из-за скачка заражений COVID-19.