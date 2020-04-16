Гороскоп на 16 апреля: Рыбы могут травмироваться, а Тельцов ждет внезапная удача

Хотите знать, что вас ждет 16 апреля? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не стоит много общаться с людьми, а кто должен остерегаться простуды и травм.

Овен

Окружающие могут начать сомневаться в ваших достоинствах и заслугах. Скорее всего, вам придется приложить немало усилий, чтобы переубедить всех и показать, что вы можете действовать разумно. Утром стоит расслабиться, это поможет взять себя в руки.

Телец

Тельцов ждет внезапная удача в делах. Идея, которую вы давно забросили, может принести вам неожиданную прибыль. Продумайте все детали и действуйте. И не забывайте о тех, кто трудится вместе с вами. Команда всегда сильнее одного лидера.

Близнецы

Ваш слишком категоричный настрой может сбивать других людей с толку. И даже немного пугать. Также вы можете запросто спровоцировать какой-то конфликт. Лучше не ввязывайтесь в спор, если чувствуете, что не до конца контролируете свои эмоции.

Рак

Возможен серьезный прогресс в рабочей сфере, постарайтесь быть продуктивны и действовать активно. Если чувствуете усталость, сделайте небольшой перерыв, но не откладывайте дела надолго.

Лев

Сейчас вам не стоит размениваться по пустякам, лучше начать что-то глобальное и грандиозное. В этот день удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Дева

Девы в это время будут наделены огромной разрушительной силой. И смогут использовать ее для решения своих проблем и достижения целей. Все преграды на своем пути вы будете просто разбивать, но не забывайте об осторожности.

Весы

У вас может появиться желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Скорпион

Вы можете остаться наедине со своими проблемами. Союзники будут заняты собственными делами и просто физически не смогут вам помочь. Поэтому наберитесь сил и покажите, на что вы способны. День будет неприятным, но полезным. Как лекарство.

Стрелец

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Козерог

Ваш пессимизм способен привести к упадку сил и нежеланию делать что-либо. А избыточная активность в таком состоянии может спутать вам карты и внести хаос в дела. Попробуйте посмотреть на происходящее с другой стороны.

Водолей

В этот день вам лучше отказаться от большого количества общения. Скорее всего, контакты с людьми будут вас немного раздражать и сбивать вашу балансировку. Если чувствуете, что не хотите ни с кем разговаривать, просто мягко скажите окружающим, что вам нужно заняться делами.

Рыбы

Рыбы сейчас особенно подвержены влиянию погодных факторов. Это отражается и на здоровье. Не забывайте заботиться о себе, сейчас вы запросто можете простудиться. Также есть риск травмироваться, будьте аккуратны.

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