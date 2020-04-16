Не сахарный диабет: врач назвал болезнь, которая повышает риск заражения коронавирусом

Врач-иммунолог, аллерголог Олег Назар заявил, что люди, страдающие сезонной аллергией, в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом.

Пик коронавируса еще впереди, будут смерти: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом он рассказал в эфире ObozTV.

По словам врача, у этой группы людей поражается слизистая оболочка, и у них больше шансов заболеть COVID-19.

“Больше шансов, что разовьются тяжелые осложнения. Поскольку воспалительный процесс уже есть, а дополнительно вирусная инфекция утяжеляет состояние”, – подчеркнул медик.

В этом контексте он добавил, что осложнения у людей, страдающих аллергией, может вызывать любая сопутствующая вирусная инфекция – “и коронавирус, и грипп, и герпес, и ОРВИ”.

Как ранее сообщал “источник”, в Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют пик заболевания коронавирусом на 17 апреля, после которого должно произойти стабильное снижение количества новых случаев.

Также, по состоянию на утро среды, 15 апреля, в Украине было подтверждено 3764 случая заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 108 человек.