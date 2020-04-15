Среди пассажиров – беременные и дети: скандальные детали обсервации украинцев, приехавших из России

В Харьковской области произошел скандал с отправкой на обсервацию украинцев, приехавших из России.

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Об этом сообщает Telegram-канал “Харьков 1654”.

По свидетельствам украинцев, въехавших в страну через пункт пропуска “Гоптовка”, по прибытии их уведомили об обязательной обсервации на территории санатория “Роща” в Песочине (Харьковская область).

При этом можно было подписать отказ от обсервации и выбрать самоизоляцию, но в этом случае сотрудники правоохранительных органов предупредили о возможной повестке из суда с последующей необходимостью уплаты штрафа (от 17 до 32 тыс. гривен) за отказ от обсервации.

Однако почти все приехавшие подписали отказ от обсервации.

Подчеркивается, что при въезде в Украину прибывшим никто не измерял температуру. Людей долгое время держали в замкнутом пространстве салона автобуса, без соблюдения норм дистанцирования. При этом некоторые из пассажиров были без медицинских масок.

“До этого люди около 4-5 часов находились на нейтральной полосе в ожидании автобуса, поскольку пеший переход на границе закрыт“, – говорится в сообщении.

Среди ожидающих были беременные женщины и годовалые дети, но их увезли раньше следовавшие в сторону Украины попутные машины.

Три человека из числа прибывших в Украину все же согласились на обсервацию. В настоящий момент их везут в санаторий “Роща” в Песочине Харьковской области. Одна из женщин, направляющихся туда, сообщила, что в автобус зашел мужчина и представился сотрудником облгосадминистрации. Он пообещал, что в санатории не будет проблем с питанием.

Как сообщал “источник”, ранее в МВД разъяснили, что грозит украинцам, сбегающим из обсервации.