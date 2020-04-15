Зеленский подписал закон о новых штрафах за поджог травы и загрязнение воздуха: названы суммы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог травы и загрязнение воздуха.
Об этом сообщает Офис президента на официальной Facebook-странице.
“Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков”, – говорится в сообщении.
Теперь закон предполагает ужесточение следующих норм:
- Штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 тыс. 600 грн до 61 тыс. 200 грн или предполагает ограничение свободы сроком до трех лет.
- Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.
- Нарушение требований пожарной безопасности в лесах – влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц – от 4 тыс. 590 грн. до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади – штраф от 4 тыс. 500 грн. до 15 тыс. 300 грн. для граждан и от 10 тыс. 710 грн. до 18 тыс. 360 грн. для должностных лиц.
- Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды – наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн. до 6 тыс. 120 грн. для граждан и 15 тыс. 300 грн. до 21 тыс. 420 грн. для должностных лиц.
- Если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 6 тыс. 120 грн. до 12 тыс. 240 грн.
Как сообщал “источник”, ранее в Броварах поджог травы привел к масштабному пожару.