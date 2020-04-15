Зеленский подписал закон о новых штрафах за поджог травы и загрязнение воздуха: названы суммы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог травы и загрязнение воздуха.

Об этом сообщает Офис президента на официальной Facebook-странице.

“Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков”, – говорится в сообщении.

Теперь закон предполагает ужесточение следующих норм:

Штраф за загрязнение воздуха составляет от 30 тыс. 600 грн до 61 тыс. 200 грн или предполагает ограничение свободы сроком до трех лет.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах – влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц – от 4 тыс. 590 грн. до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади – штраф от 4 тыс. 500 грн. до 15 тыс. 300 грн. для граждан и от 10 тыс. 710 грн. до 18 тыс. 360 грн. для должностных лиц.

Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды – наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн. до 6 тыс. 120 грн. для граждан и 15 тыс. 300 грн. до 21 тыс. 420 грн. для должностных лиц.

Если те же действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 6 тыс. 120 грн. до 12 тыс. 240 грн.

Как сообщал “источник”, ранее в Броварах поджог травы привел к масштабному пожару.