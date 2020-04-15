Под Днепром простились с погибшим на Донбассе бойцом с позывным “Барон”: видео

На Днепропетровщине попрощались с погибшим на Донбассе в воскресенье, 12 апреля, во время обстрела боевиками позиций ВСУ пехотинецем 93-й ОМБр “Холодний Яр” Леонидом Скакуненко с позывным “Барон”.

Видео прощания с героем опубликовал канал “Досвітні Вогні” на видеохостинге Youtube.

Похоронили бойца в родном селе Лиховка Днепропетровской области, где у него остались жена, сын и сестра.

Леонид Скакуненко был призван в Национальную гвардию в начале боевых действий на Донбассе. После этого он подписал контракт с ВСУ и отвоевал на фронте 3 ротации. Служил боец з позывным “Барон” в составе 93-й бригады “Холодный Яр”.

Скакуненко погиб во время ночного дежурства, когда враг обстрелял позиции ВСУ вблизи Крымского из противотанковых гранатометов.

Он не дожил всего 10 дней до своего 33-летия.

Как сообщал “источник”, после ряда обстрелов со стороны боевиков на Донбассе по позициям украинских военных, в частности из запрещенного минскими договоренностями оружия, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли мощный ответный удар.