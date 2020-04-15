Наши герои: лучшая теннисистка Украины ярко поблагодарила пожарных, победивших пожар в Чернобыле

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выразила благодарность пожарным и спасателям, которые боролись с масштабным пожаром в Чернобыльской зоне.

Об этом украинка написала в сториз своего аккаунта в социальной сети Instagram.

“Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои”, – написала теннисистка.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне длился около 10 дней. В результате возгорания, которое, возможно, было умышленным, сгорел большой участок леса и пострадали дикие животные. 14 апреля пожар был полностью потушен, чему во многом помог дождь. Погибших обнаружено не было. Радиационный фон остался в норме.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Чернобыльской зоне назвали катастрофической.