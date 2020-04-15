В ГАСИ открыли дисциплинарное дело против кума Кудрявцева из-за “схем” в Киевской области

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Юрий Васильченко отстранил от выполнения служебных обязанностей и.о. директора департамента инспекции в Киевской области Андрея Григоренко.

Об этом сообщает сайт ГАСИ, пишут “Украинские новости”.

Основанием для отстранения стала служебная записка департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Осуществляется проверка деятельности чиновника.

Отстранению предшествовала история со взяткой, на которой “погорел” инспектор строительного надзора департамента ГАСИ в Киевской области. Подчиненный Григоренко требовал взятку от частного предпринимателя, чтобы не привлекать его к ответственности и не накладывать штраф в размере 1,5 млн гривен за нарушение градостроительных условий и ограничений. Как пишут журналисты, “неизвестно сколько взяток успел получить инспектор, закрывая глаза на очевидные нарушения, и не очень верится в то, что его руководитель не замечал “псевдо-проверки”.

По источникам издания, Григоренко является кумом экс-председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева. Будучи председателем ГАСИ, по информации СМИ, Кудрявцев организовал ручное управление Реестром разрешительных документов на строительство ГАСИ и систему поборов с местных органов архитектурно-строительного контроля, которым передал полномочия ГАСИ за внесение данных в реестр, а также якобы установил для каждой области размеры ежемесячных “взносов” из территориальных органов ГАСК в зависимости от документов.

Народный депутат Иван Юнаков (“Слуга народа”) заявлял, что у бывшего главы ГАСИ Кудрявцева есть коррупционный “козырь” и это Реестр разрешительных документов.

В декабре 2018 года Кабинет Министров отправил в отставку главу ГАСИ Кудрявцева из-за скандала с фальшивым дипломом, многие СМИ писали, что Кудрявцев сохранял влияние на руководство ГАСИ через своих ставленников, в частности, и.о. председателя ГАСИ Александра Строкача, которого также уволили в декабре 2019 года.