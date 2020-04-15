Во Львове поймали парней, подозреваемых в убийстве семейной пары бизнесменов: фото и видео

Полицейские задержали во Львове преступников, причастных к жестокому убийству супружеской пары во Львове.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Задержанные – 20-летний житель Яворовского района (Львовская область) и его сверстник, житель Львова.

Сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Моторной во Львове обнаружены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти, поступило в полицию 13 апреля около 10:30.

Правоохранители установили личности погибших – ими оказалась супружеская пара, 66-летний мужчина и его 67-летняя жена.

Оперативники установили, что к совершению преступления причастны двое молодых людей. Один из них, львовянин, ранее снимал жилье у погибших. По его мнению, у супругов могла находиться значительная сумма денег, поэтому он с товарищем, жителем Яворовского района, заманил мужчину и жену в квартиру, где и произошло убийство.

Требуя указать, где спрятаны деньги, один из преступников нанес потерпевшим многочисленные ножевые ранения, от которых те скончались.

После этого злоумышленники забрали ключи от квартиры, где проживали погибшие, поехали туда и завладели деньгами и ювелирными изделиями.

Преступники были задержаны 14 апреля. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств причастности задержанных к совершению преступления. Во время обысков у них были изъяты ювелирные изделия из квартиры погибших.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Открыто уголовное производство по п.1, п.2, п. 6 части 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и части 4 ст.187 Уголовного кодекса (разбой). Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Как сообщал “источник”, 15 апреля во Львове произошел взрыв гранаты на территории одной из больниц, в результате чего погиб 43-летний мужчина.