Смертельный взрыв возле больницы во Львове: появились видео и новые подробности

В сети появилось видео и новые фото с места взрыва ручной гранаты на территории одной из больниц во Франковском районе Львова, вследствие которого погиб 43-летний львовянин.

Кадры с места происшествия опубликовал канал Varta1 на видеохостинге Youtube.

Как сообщили в полиции, на место события прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовщины. По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Как сообщал “источник”, в ночь на 15 апреля в Киеве прогремел мощный взрыв в помещении магазина, где расположен банкомат “ПриватБанка”. Судя по опубликованным фотографиям, взрыв был достаточно мощным, так как повреждения понес не только банкомат, но и фасад магазина.