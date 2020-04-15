В UFC определили новую дату главного боя года, который был перенесен из-за коронавируса

Турнир по смешанным единоборствам UFC 249 может состояться в начале мая.

Об этом сообщает MMA Fighting.

По данным источника, президент UFC Дэйна Уайт хочет провести турнир 9 мая. В настоящее время руководство организации работает над тем, чтобы определить место проведения турнира.

Главным боем вечера должен стать поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за временный титул UFC в легком весе. Изначально Фергюсон 18 апреля должен был драться с действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Впрочем, россиянин не смог прилететь на место боя в связи с закрытием границ из-за пандемии китайского коронавируса. После этого Нурмагомедова заменили на Гэтжи, но бой также был отменен из-за коронавируса.

Также на турнире ожидается бой-реванш между Энтони Петтисом и Дональдом Серроне, который в январе проиграл Конору Макгрегору.

Ранее сообщалось, что звезда UFC восхитила фанатов эротичным фото.