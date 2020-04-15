Назначен временный глава “Укрзализныци”: что о нем известно

Распоряжением Кабинета министров Украины временным исполняющим обязанности председателя правления “Укрзализныци” назначен Иван Юрик, кандидатуру которого на эту должность ранее поддержал наблюдательный совет компании.
О решении правительства стало известно в среду, 15 апреля.
В июне 2019 года, когда “Укрзализныця” обновила состав правления, Иван Юрик возглавил стратегическое направление по привлечению инвестиций и работе с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он был членом наблюдательного совета УЗ. Как член наблюдательного совета компании он участвовал в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту.
У него также богатый опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину. Ранее, в 2017-2018 годах Юрик работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest.
В 2014-2016 годах Иван Юрик руководил службой министра Министерства финансов Украины. В 2010-2014 годах – возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.
Упомянутым распоряжением Кабмина также временным исполняющим обязанности члена правления “Укрзализныци” назначен Роман Веприцкий.
Как сообщал “источник”, ранее наблюдательный совет “Укрзализныци” отстранил Марчека Желько от руководства компанией.