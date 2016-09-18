В Донецке установили кованый трехметровый меч, сделанный из гильз и фрагментов снарядов (ФОТО)

Фестиваль «Парк кованых фигур-2016» открылся вчера, 17 сентября,в Донецке презентацией новой скульптуры. Инсталляция под названием «Перекуем мечи на орала» представляет собой сложную трехметровую композицию, выкованную их фрагментов гильз и снарядов, передает сепаратистский ДАН.

«Мы традиционно открыли ежегодный фестиваль «Парк кованых фигур» презентацией новой скульптуры. Она называется «Перекуем мечи на орала», — рассказал в председатель Гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук. — В основе композиции меч. Состоит же она из разных элементов, символизирующих жизнь и смерть, войну и мир. Сделана из гильз и снарядов, которые нам приносили люди».

По его словам, над фигурой трудились десять кузнецов на протяжении двух недель. Элементами скульптуры также стали голуби, выкованные зарубежными мастерами, в частности из Германии и Финляндии. Бурдук уточнил, что этих голубей привезли в Донецк еще в прошлом году в рамках международного проекта «Голубь мира».