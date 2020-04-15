Какие области в Украине лидируют по заболеваемости коронавирусом: данные и карта на 15 апреля

В среду, 15 апреля, в Украине зафиксировано 3764 случая заболевания коронавирусом COVID-19, лидером по пациентам с этим заболеванием остается Киев.

Пик коронавируса еще впереди, будут смерти: что происходит в Украине и мире

Об этом сообщается в сводке министерства здравоохранения.

При этом за сутки 14 апреля в Украине подтверждено 392 новых случая COVID-19. Всего же из 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 108 случаев были летальными, 143 человека выздоровели.

По областям статистика по заболеваемости такая:

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 100 случаев;

Днепропетровская область — 74 случая;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская область — 110 случаев;

Запорожская область — 99 случаев;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Кировоградская область — 192 случая;

м. Киев — 612 случаев;

Киевская область — 230 случаев;

Львовская область — 152 случая;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 70 случаев;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 25 случаев;

Херсонская область — 41 случай;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черновицкая область — 589 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Как сообщал «Апостроф», утром 15 апреля число заразившихся коронавирусом в мире достигло 2 миллионов человек. При этом в Испании и Италии сообщили о начале спада пандемии.