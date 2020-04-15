Какие области в Украине лидируют по заболеваемости коронавирусом: данные и карта на 15 апреля

В среду, 15 апреля, в Украине зафиксировано 3764 случая заболевания коронавирусом COVID-19, лидером по пациентам с этим заболеванием остается Киев.
Пик коронавируса еще впереди, будут смерти: что происходит в Украине и мире
Об этом сообщается в сводке министерства здравоохранения.
При этом за сутки 14 апреля в Украине подтверждено 392 новых случая COVID-19. Всего же из 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 108 случаев были летальными, 143 человека выздоровели.
По областям статистика по заболеваемости такая:
Винницкая область — 241 случай;
Волынская область — 100 случаев;
Днепропетровская область — 74 случая;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 130 случаев;
Закарпатская область — 110 случаев;
Запорожская область — 99 случаев;
Ивано-Франковская область — 356 случаев;
Кировоградская область — 192 случая;
м. Киев — 612 случаев;
Киевская область — 230 случаев;
Львовская область — 152 случая;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 14 случаев;
Одесская область — 70 случаев;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 77 случаев;
Тернопольская область — 287 случаев;
Харьковская область — 25 случаев;
Херсонская область — 41 случай;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черновицкая область — 589 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Как сообщал «Апостроф», утром 15 апреля число заразившихся коронавирусом в мире достигло 2 миллионов человек. При этом в Испании и Италии сообщили о начале спада пандемии.