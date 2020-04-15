Два вскрытия и запаянный гроб: жуткие детали похорон умерших от коронавируса в России

Сын умершего от коронавируса 75-летнего жителя России рассказал о том, как в РФ проходят похороны людей с подтвержденным вирусом.

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Об этом он сообщил в интервью «МБХ Медиа».

Дмитрий (так зовут рассказчика) говорит, что его отец умер 12 апреля в Москве.

«Вчера, 13 апреля, было вскрытие в морге, которое показало, что со стопроцентной вероятностью у него был коронавирус. Они только на вскрытии понимают, что это точно был коронавирус, у них нет возможности установить точную причину, когда человек еще жив. Сейчас тело отвезут на повторное вскрытие в больницу в Коммунарке. Нам не объяснили, почему и зачем это делается. Уже из Коммунарки выдадут тело и вещи, причем выдадут в закрытом гробу с фотографией, чтобы гроб не перепутать», – сообщил Дмитрий.

По его словам, какой-либо контакт с телом вообще запрещен.

«Несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что вирус не живет долго на трупах. Более того, гроб будет не просто закрытый, а даже запаянный. И вещи, которые были у отца, выдадут в специальном конверте, на котором будет написано: «Вскрыть через пять дней», — рассказал сын покойного.

Дмитрий рассказал, что гроб, надгробие и все остальное можно выбирать, как и раньше, кроме того, что гроб теперь обязательно закрыт.

«Это никакой не цинковый гроб, никто не будет заливать могилу бетоном и так далее. Все по стандартной схеме. Еще, в отличие от обычной ситуации, сейчас сотрудник ритуальной службы приезжает либо к тебе домой, либо вы с ним общаетесь через интернет. То есть личного контакта с ритуальщиками у тебя нет», — отметил сын умершего.

Он рассказал, что прежде, чем зайти на территорию морга, нужно надевать полную защиту. Контактировать с сотрудниками морга можно только через специальные окошки.

«В морге человека омывают, одевают, кладут в гроб и закрывают. С этой секунды его открывать нельзя», — отметил он.

Также существует ограничение по количеству людей на похоронах. Присутствовать имеют право только пять-семь человек и только близкие родственники.

Как ранее сообщал «Апостроф», в России 12 апреля был установлен печальный рекорд заражения коронавирусом: было подтверждено более 2 тысяч случаев.