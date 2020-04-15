В Луганской области выявили четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 241 случай;
Волынская область — 100 случаев;
Днепропетровская область — 74 случая;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 130 случаев;
Закарпатская область — 110 случаев;
Запорожская область — 99 случаев;
Ивано-Франковская область — 356 случаев;
Кировоградская область — 192 случая;
м. Киев — 612 случаев;
Киевская область — 230 случаев;
Львовская область — 152 случая;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 14 случаев;
Одесская область — 70 случаев;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 77 случаев;
Тернопольская область — 287 случаев;
Харьковская область — 25 случаев;
Херсонская область — 41 случай;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черновицкая область — 589 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
На амбулаторном лечении 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 143 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция — самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Таким образом, на Луганщине уже четыре случая заболевания на коронавирусную инфекцию. До этого последний случай был диагностирован еще 1 апреля.