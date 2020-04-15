В ОРЛО уже 16 подтвержденных случаев COVID-19

На временно неподконтрольной территории Луганщины сепаратисты заявляют об увеличении количества больных коронавирусной инфекцией.

«С диагностированным коронавирусом у нас сегодня 16 человек, один человек выписан уже с выздоровлением», — заявила так называемая «министр здравоохранения» Наталья Пащенко, передают сепаратистские ресурсы.

При этом сепаратисты не исключают, что в ближайшие дни будут подтверждены новые случаи в виду обследования контактных лиц.

На самоизоляции находятся – 3 тысячи 861 человек, в обсервационных отделениях находятся около 100 человек, в инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции 56 человек, заявляют сепаратисты.