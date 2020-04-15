«Нет ни нефти, ни газа, ни страны»: скандальный экс-игрок «Динамо» высказался об Украине

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев сравнил свою страну с Россией.

Слова экс-футболиста приводит Sport24.

«В России есть нефть и газ, а этим не пользуются, потому что пользуются в верхушке. И верхушка, в отличие от остальных людей, живет хорошо. А у нас нет ни нефти, ни газа, ни страны«, — сказал Алиев.

Также экс-футболист отметил, что уровень жизни обычных людей низкий как в Украине, так и в России.

Алиев является уроженцем Хабаровска (Российская Федерация), однако большую часть жизни прожил в Украине. Еще в юношеском возрасте он сменил гражданство.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в России ответили скандальному экс-игроку «Динамо» на его слова про Крым.