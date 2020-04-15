Глава ЛОВГА рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

В Луганской области пока не выявлено новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, с подтвержденным диагнозом в больницах находятся 3 человека.

О текущей ситуации в области рассказал в прямом эфире в Фейсбуке глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает Час Пик.

Он сообщил, что все тесты пациентов с подтвержденным COVID-19 на всякий случай отправили в Киев.

«Таким образом мы убиваем двух зайцев: мы и более тщательно проверим наших больных, которые уже почти выздоровели, и проверим, как работает наша лаборатория. Мы ее буквально неделю назад запустили, поэтому могут быть какие-то небольшие проблемы, возможно, ошибки, поэтому хотелось бы быстро эти ошибки исправить», — сказал Гайдай.

Также он сообщил, что в Луганской области есть еще одно подозрение на коронавирус. По всем пациентам будет четкая информация завтра ночью, отметил глава ЛОГА.

Гайдай отметил, что экспресс-тесты на коронавирус не дают четкой гарантии, но их делают для перестраховки, если нет явных симптомов. Если быстрый тест дает положительный результат, тогда делается ПЦР-тест, потому что на каждого, у кого есть подозрение, не хватит возможностей лаборатории для проведения ПЦР-теста. Если у человека есть четкие признаки болезни, тогда ему 100% сделают ПЦР-тест, подчеркнул Гайдай.

По словам руководителя ЛОГА, в области 808 людей находятся на самоизоляции — половине из них сделают экспресс-тесты на коронавирус.

Гайдай сообщил, что в среднем на Луганщине делается 61 ПЦР-тест на коронавирус в неделю, возможность лаборатории — почти 40 тестов в сутки при необходимости, но сейчас такой необходимости нет. Выборочно сделали тесты больным пневмонией, они все негативные.

Гайдай отметил, что на Луганщине достаточно аппаратов ИВЛ, в ближайшее время будет получено еще 30 аппаратов Больницы области готовы принять большую волну больных. Также заказали защитные костюмы многоразовые, которые можно дезинфецировать и использовать по 10-15 раз.