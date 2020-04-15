Украинцев с какими болезнями коронавирус «убивает» чаще всего: данные Минздрава

В Украине показали точную статистику смертности от коронавируса в Украине. Выяснилось, что у 79% умерших были сопутствующие болезни.

Пик коронавируса еще впереди, будут смерти: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Как сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook, у этих людей были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение.

Детальная статистика по заболеваниям:

сердечно-сосудистые — 74%;

несколько заболеваний — 29%;

сахарный диабет — 22%;

болезни легких — 9%;

новообразования — 8%;

болезни почек — 7%.

При этом процент смертности от коронавируса в Украине составляет 2,9%. По состоянию на вечер 14 апреля в стране умерли 98 человек из 3372 заразившихся.

Как сообщал «Апостроф», ранее ученые назвали топ-пять признаков «скрытого» коронавируса.