Украинцев с какими болезнями коронавирус «убивает» чаще всего: данные Минздрава

В Украине показали точную статистику смертности от коронавируса в Украине. Выяснилось, что у 79% умерших были сопутствующие болезни.
Пик коронавируса еще впереди, будут смерти: что происходит в Украине и мире (обновляется)
Как сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook, у этих людей были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение.
Детальная статистика по заболеваниям:
- сердечно-сосудистые — 74%;
- несколько заболеваний — 29%;
- сахарный диабет — 22%;
- болезни легких — 9%;
- новообразования — 8%;
- болезни почек — 7%.
При этом процент смертности от коронавируса в Украине составляет 2,9%. По состоянию на вечер 14 апреля в стране умерли 98 человек из 3372 заразившихся.
Как сообщал «Апостроф», ранее ученые назвали топ-пять признаков «скрытого» коронавируса.