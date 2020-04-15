Французский лидер надеется убедить Путина перестать стрелять

Президент Франции Эммануэль Макрон заручился согласием трех из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН поддержать призыв к глобальному прекращению огня

ООН призывает прекратить боевые действия, чтобы мир мог сосредоточиться на эпидемии коронавируса, передает «ДС» со ссылкой на Reuters.

Осталось только убедить Россию, отмечает агентство.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к мировому перемирию 23 марта, предупредив, что в охваченных войной странах системы здравоохранения рухнули, и небольшое количество оставшихся медицинских работников часто становилось мишенью в боевых действиях.

Французский лидер Макрон поддержал этот призыв и заявил, что президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подтвердили, что они поддержат эту просьбу.

Теперь Макрон надеется получить соглашение президента России Владимира Путина, отмечает ZN.ua.

«Я говорил с ним в начале этой инициативы. Я не разговаривал с ним с тех пор, как получил твердое подтверждение от других лидеров. Я сделаю это в ближайшие несколько часов «, — сказал Макрон.

«Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в этот же день мы сможем провести видеоконференцию и передать этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом», — добавил он.