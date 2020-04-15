В Счастье монтируют асфальтобетонный завод для обслуживания ремонта дороги Северодонецк-Станица Луганская

«Деньги с ГФРР не будут перераспределены и останутся в области. Мы сможем реализовать все проекты, которые были запланированы на ближайший срок. Одновременно с ремонтом дороги в Станице Луганской мы работаем над так называемым «Старобельским треугольником». Достигнута договоренность со Всемирным банком о выделении денег на ремонт, а Укравтодор в ближайшее время начнет проектно-сметные работы », — сообщил журналистам председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

В рамках рабочей поездки в Станице Луганской он проинспектировал начало ремонтных работ на автодороге, соединяющей населенный пункт с Северодонецком.

Глава области сообщил, что ремонт этой дороги ожидался еще в 2015 году. Отвечая на вопрос корреспондентов о сроках выполнения этого масштабного проекта Сергей Гайдай отметил: «Сейчас весь мир столкнулся с проблемой пандемии коронавирусной инфекции, негативно повлиявшей на экономику всех стран, в том числе и Украины. Однако мы будем работать в дальнейшем для качественного конечного результата — восстановление транспортной артерии региона ».

Сергей Гайдай отметил большое стратегическое значение ремонта дороги Северодонецк — Станица Луганская: «Мы должны показать людям, живущим на временно оккупированной территории, что мы не стоим на месте и развиваем свою страну, что у нас есть положительные изменения».

Кроме того, председатель ОГА ответил на вопрос о завершении строительства Кременской подстанции. Он рассказал, что сейчас на объекте работают люди, которые проверяют и тестируют производственные системы. Было отмечено, что в июне 2020 года произойдет запуск предприятия.

В свою очередь начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер, отметил, что дорога должна подняться на высоту 26 сантиметров. Так, в настоящее время выполняется фрезерование старого асфальта, затем будет сделана укладку органо-минеральной смеси, асфальтобетонной подушки и верхнего слоя асфальта. Затем силами Службы будет осуществляться укрепление обочин. Он пообещал, что эта масштабная работа должна быть завершена в течение 2020 года.

Так было сообщено, что в Счастье монтируется асфальтобетонный завод, который будет обслуживать ремонт дороги Северодонецк — Станица Луганская.