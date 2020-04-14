На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень: детали трагедии

В поселке Торчин Луцкого района Волынской области от коронавируса умер 19-летний парень.

Слежка за каждым и смертельное «цунами»: как коронавирус атакует мир и Украину (обновляется)

Как сообщили в Волынском областном лабораторном центре МЗ Украины, пациент был болен тяжелой формой сахарного диабета.

Коронавирус у него подтвердился уже после смерти.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев в стране — 98, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Также сообщалось, что по состоянию на 13 апреля в Александровской клинической больнице города Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них — 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 — с подозрением, 61 — с пневмонией, 3 — в реанимации, 1 — на ИВЛ. Умерли двое пациентов — это мужчины в возрасте 48 и 74 года.