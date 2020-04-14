Руководство королевской велогонки приняло громкое решение из-за пандемии коронавируса

Организаторы веломногодневки «Тур де Франс» приняли решение о переносе гонки на неопределенный срок из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Об этом сообщает NBC.

«Проведение «Тур де Франс» в запланированные даты невозможно. Поэтому мы ведем переговоры с международным союзом велоспорта, чтобы найти новые даты», — заявили в руководстве гонки.

Изначально соревнования планировалось провести с 27 июня по 19 июля.

В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились 1 миллион 981 тысяча человек. От заболеваний, вызванный вирусом, скончались более 125 тысяч человек. Во Франции заболели более 143 тысяч человек (умерли — 15 729).

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса приостановлен очередной футбольный чемпионат.