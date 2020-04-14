«Зимний» вечер посреди весны: в сети показали фото украинского курорта, засыпанного снегом

Во вторник, 14 апреля, на территории украинских Карпат выпало много снега и установилась морозная погода, в сети появились фото «зимы» посреди весны.

Фото заснеженного курорта Драгобрат в селе Ясиня Закарпатской области в Facebook опубликовал пользователь Василий Молдавчук.

На кадрах абсолютно зимние пейзажи — заснеженные горы, сосны и домики.

Как сообщал «Апостроф», 14 апреля в горных регионах Львовской области ночью и утром были снегопады, и местные жители демонстрировали в соцсетях заснеженные пейзажи. Снег шел на Турковщине, Старосамборщине и Сколивщине, в этих районах нанесло от 20 см до полуметра снега.

Также сообщалось, что украинцев шокировало удивительное возвращение зимы в страну. Так как снега настоящей зимой было мало, то некоторых порадовали такие осадки сейчас.