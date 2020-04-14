Падение рейтинга Зеленского и страх перед будущим: опубликованы результаты свежего опроса украинцев

Недавний опрос, организованный Киевским международным институтом социологии, показал, что большую часть украинцев страшат экономические последствия карантина из-за коронавируса, а также беспокоит здоровье близких.

Об этом свидетельствуют соответствующие данные, опубликованные по результатам опроса, на сайте института.

В частности, в апреле больше половины опрошенных – 54% — признались, что боятся ударов коронавируса по экономике страны.

На этом фоне пошатнулся и рейтинг президента Владимира Зеленского – с 74% в сентябре, он упал до 44% — в апреле. Стоит отметить, что еще в марте рейтинг президента составлял 46%. В среднем, если проанализировать, ежемесячное снижение в рейтинге составляет 2%.

Не меньше украинцев беспокоит здоровье близких из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили 38% из числа опрошенных.

Как сообщал «Апостроф», ранее опрос показал знаковый перелом в отношении украинцев к власти.