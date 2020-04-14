Зафиксирован новый способ передачи коронавируса

Зафиксирован еще один путь заражения коронавирусом — в Таиланде от осложнений COVID-19 умер судмедэксперт, который заразился от покойника.

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Об этом сообщает The Daily Mail.

Смерть судмедэксперта зафиксирована в Бангкоке и считается первым подобным случаем в мире. По данным исследователей из Таиланда и Индии, существует «малая вероятность» того, что мужчина заразился от живого пациента, при этом он постоянно контактировал с умершими.

Раньше ВОЗ призвала соблюдать осторожность при контактах с трупами людей, которые умерли от коронавируса, поскольку до конца не изучено, как именно он может распространяться.

По мнению ученых, судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску. Это позволит избежать заражения коронавирусом при контакте с умершими.

Как сообщал «Апостроф», в Гренландии вылечились все 11 больных коронавирусом COVID-19 жителей. Таким образом, остров стал первым и пока единственным местом, где все зараженные коронавирусом пациенты выздоровели. При этом там не зафиксировано ни одной смерти.