Желаю ему закусывать: в России ответили экс-игроку «Динамо» на его слова про Крым

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал слова бывшего полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева, который поделился мнением о Крыме, находящимся в оккупации Россией.

Слова Юрана приводит «Апостроф» со ссылкой на «Чемпионат».

«Если ты футбольный человек — говори о футболе. Если ты политик — говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике — полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал», — сказал Юран.

Стоит отметить, что Юран является уроженцем Луганска и на протяжении длительного времени выступал за луганскую «Зарю» и киевское «Динамо». Впрочем, после развала Советского союза футболист принял решение выступать за Россию.

Ранее сообщалось, что Алиев прошел тестирование на коронавирус.