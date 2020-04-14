Бывший пострадавший вкладчик банка «Форум» Андрей Дурягин стал советником в «Укравтодоре»

Советником в «Укравтодоре» работает владелец львовского ресторана «Антрекот» и возможный однокурсник экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Андрей Дурягин.

Об этом пишет издание «Комментарии«.

Издание отмечает, что Дурягин принимал участие в заседаниях одной из рабочих групп с представителями общественности от имени «Укравтодора».

Журналисты выяснили, что после окончания в 1998 году Львовского нацуниверситета им. И. Франко, Дурягин работал помощником в адвокатском объединении «Паритет» скандального адвоката Олега Поваляева, затем был совладельцем и управляющим небольшой строительной фирмы «Альтинг-Групп» своего отца Валерия Дурягина во Львове.

По данным системы YouControl, основным видом деятельности ФОП «Дурягин Андрей Валерьевич» была деятельность ресторанов и предоставление услуг мобильного питания (кейтеринг). В частности, он управляет рестораном «Антрекот» в ТРЦ Victoria Gardens во Львове. Правда, права на логотип и торговую марку «Антрекот» все-таки записаны на отца. А сам ресторан как-то угодил в черный список мест, где не соблюдаются правила техники безопасности.

Именно как «ресторатор и застройщик» Андрей Дурягин участвует в региональных конференциях для бизнеса средней руки и делится своим опытом с западноукраинскими предпринимателями.

Также Дурягин имеет богатый опыт общественной деятельности. Еще будучи помощником юриста в компании «Паритет», они с коллегами организовали благотворительную организацию «Львовского областного фонда содействия пенитенциарным реформам». В 2014 году сразу после революции Андрей Валерьевич от имени региональной ассоциации строительных компаний записался в общественный совет при прокуратуре Львовской области.

Затем он возглавил объединение крупных вкладчиков банка «Форум», которые не смогли забрать оттуда свои деньги после выведения банка с рынка.

Из всех компаний, которые принадлежат Дурягину или его семье только одна — ООО «Альтинг-Груп» — участвовала в государственных тендерах, где с первого раза выиграла право построить канализационную систему в двух селах Яворовского района Львовской области за 18,8 млн грн.

Однако ключевым фактом в биографии Дурягина, отмечает издание, является юридический факультет Львовского нацуниверситета, который он закончил в 1998 года – в один год с экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом. «По слухам, именно Богдан еще в средине октября начал внедрять Дурягина в «Укравтодор» и тот постепенно углублялся в операционное управление процессами в компании. Дурягин стал глазами и ушами Богдана в этой структуре – и остается ими до сих пор, даже после отставки шефа», — отмечает издание.

«Политические предпочтения Богдана сейчас малопонятны. Необходимо тщательно следить за совещаниями и рабочими группами, в которых будет принимать участие Дурягин, поскольку, по сути, это и будут сферы интересов Богдана, в которых он захочет получить либо своих людей, либо свои подряды», — считают журналисты.