Стало известно о задержании на крупной взятке заместителя Кличко: фото

Во вторник, 14 апреля, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник был уличен сотрудниками СБУ в том, что он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на ТСН.

По информации их собственных источников среди правоохранителей, Поворозник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Сотрудники СБУ задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов США.

«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н. Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другой объекта строительства 246 000 долларов США«, — говорится в сообщении.

В то же время, по данным следствия, Поворозник вместе с сообщником планировали получить почти 250 тысяч долларов еще с одного объекта строительства. В КГГА проводятся неотложные обыски.

Как сообщал «Апостроф», в Черниговской области на посту Государственной таможенной службы был задержан чиновник, который наладил там постоянно действующую схему получения взяток.