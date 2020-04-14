Зеленский рассказал, когда распространение коронавируса в Украине достигнет пика: видео

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам заявил, что пик пандемии коронавируса в Украине стоит ждать на третью неделю апреля.

Слежка за каждым и смертельное «цунами»: как коронавирус атакует мир и Украину (обновляется)

Об этом он заявил на своей официальной Facebook-странице.

«Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», — отметил он.

К тому же, по его словам, на днях ожидается прибытие в Украину трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

«На следующей неделе запланировано прибытие восьми самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается», — отметил президент.

Как сообщал «Апостроф», ранее Зеленский посетил госпиталь для больных коронавирусом.