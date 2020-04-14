Зеленский рассказал, когда распространение коронавируса в Украине достигнет пика: видео

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам заявил, что пик пандемии коронавируса в Украине стоит ждать на третью неделю апреля.
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Об этом он заявил на своей официальной Facebook-странице.
«Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», — отметил он.
К тому же, по его словам, на днях ожидается прибытие в Украину трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
«На следующей неделе запланировано прибытие восьми самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается», — отметил президент.
Как сообщал «Апостроф», ранее Зеленский посетил госпиталь для больных коронавирусом.