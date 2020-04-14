Бывший игрок сборной Украины восхитился Путиным. В сети волна гнева

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев попал в очередной скандал, восхитившись президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Слова игрока приводит «Апостроф» со ссылкой на Sport24.

«Как можно относиться к Путину, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют. Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили«, — сказал Алиев.

Высказывания экс-футболиста привели в негодование пользователей сети.

«Футбольный мяч выбил последнюю извилину из мозгов. Продолжай пьянствовать. Что касается СМИ, этот экс не стоит нашего внимания. Не стоит засорять интернет подобными публикациями. И Бог ему судья».

«Футбол не убили. Это ты променял его и свои лучшие годы на бухло».

«Еще один недоумок. Алиев и раньше интеллектом не блистал, а в последнее время кроме эпатажа ни на что не годен. Помолчал бы, умнее выглядел бы».

«Какое узколобое мышление. В совке тоже был спорт, а жизни не было», — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Алиев поделился противоречивым мнением о Крыме.