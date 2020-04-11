Католическая Пасха-2020: видео онлайн-трансляция богослужения из Ватикана

В связи с карантином из-за коронавируса католики, как и остальные верующие, будут праздновать Пасху в режиме онлайн.

Видео празднования можно будет посмотреть в YouTube на канале католического телевидения «EWTN».

В частности, канал будет транслировать онлайн пасхальные богослужения под руководством Святейшего Папы Франциска, а также богослужения из храма св. Александра в Киеве.

Трансляция из храма в Киеве начнется в субботу, 11 апреля, в 19:00. Трансляция из базилики Святого Петра в Ватикане начнется в 22:00.

Отмечается, что прихожане, которые будут смотреть онлайн-трансляцию, будут считаться освященными, также, как если бы они присутствовали на богослужении «вживую».

Как сообщалось, ранее «Апостроф» собрал лучшие поздравления с праздником в смс, открытках, стихах и прозе ко дню празднования католической Пасхи.