В России от коронавируса умер один из главных мусульман страны

В России 11 апреля умер муфтий республики Ингушетия Абдурахман Мартазанов, у которого первый тест на коронавирус дал позитивный результат.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Абдурахман Мартазанов был госпитализирован с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

Как сообщал «Апостроф», в сети показали как на самом деле обстоит ситуация с коронавирусом в России, в Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи.

Также сообщалось, что за последние сутки в США от коронавируса умерли более 2 тысяч человек, что стало рекордным количеством погибших от пандемии в одной стране за 24 часа в мире.