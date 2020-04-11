В Запорожье обрушился этаж в жилом доме: фото и видео

В Заводском районе Запорожья 11 апреля обвалился первый этаж трехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает издание Z-City.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС. Под угрозой обрушения — второй и третий этажи этого дома.

По сообщению местных СМИ, люди успели покинуть свои квартиры, человеческих жертв нет.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Службу спасения 101 около 12:40.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители дома на 2 и 3 этажах. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек, еще около 40 человек вышли самостоятельно.

Позднее стало известно, что обвалились опорные конструкции дома. Сейчас решается вопрос об отселении людей.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Одессе старый дом обрушился прямо на дорогу.