К убийству авторитета «Пачи» может быть причастен экс-регионал Иван Мирный — СМИ

В субботу, 4 апреля 2020 года в Черновцах был смертельно ранен местный криминальный авторитет Евгений Боршан, известный по кличке “Пача”.

Подробности убийства сообщает «Обозреватель«.

Ряд источников «Детектив инфо» связывает это убийство с борьбой за каналы наркотрафика и контрабанды сигарет из Украины в Евросоюз. В связи с эпидемией Covid-19 наркобизнес стал «сверх» прибыльным занятием. Цены на наркотические вещества в странах Западной Европы поднялись на 400%, что связано с невозможностью получить регулярные поставки синтетических апиоидов и прекурсоров для массового производства мета из Китая.

Часть контрабандных потоков в Черновицкой области, в том числе наркотрафик, контролировала группировка Евгения Боршана при поддержке так называемых “воров в законе”, выходцев из Грузии.

Убитый криминальный авторитет Пача по роду деятельности имел конфликты со многими, но сам способ исполнения и некоторые “технические детали” убийства ведут к известной на Буковине группировке “Загурского — Мирного”.

По мнению экспертов — криминалистов каждый киллер имеет свой индивидуальный почерк, это как “подпись”. Источник СМИ в полиции Черновицкой области, на условиях анонимности заявил, что на данный момент версия причастности группировки “Загурского-Мирного” рассматривается как основная.

Напомним, что Николай Загурский, он же Клим Николай Анатолиевич, лидер одной из самых опасных преступных группировок, которая действовала на территории Черновицкой области. В разные времена группировка насчитывала от десяти до тридцати лиц и специализировалась на рэкете и совершении заказных убийств. В группировке состояли сразу три киллера, а именно Юрьев Виталий Николаевич, Еремица Геннадий и родной брат главаря – Загурский Владимир Анатолиевич.

(Николай Загурский, он же Клим Николай Анатолиевич)

Деятельность группировки в разное время «крышевали» высокие чины из спецслужб и МВД, в том числе бывший первый замначальника Черновицкого областного УВД Мирный Иван Николаевич, который позже служил начальником охраны бизнесмена Дмитрия Фирташа.

(Мирный Иван Николаевич)

Благодаря Фирташу Иван Мирный стал народным депутатом Украины от Партии Регионов.

Позже Иван Мирный уже открыто вошел в группировку Николая Загурского, на равных правах.

Как свидетельствует запись с камер наблюдения, киллеры устроили засаду возле автостоянки. Сюда Боршан подъехал на автомобиле Toyota Camry вместе с 32-летним Иваном Гнатишком. Мужчины вышли из машины и направились по тропинке, когда увидели еще одного знакомого — 23-летнего Романа Романюка, вышедшего им навстречу. Приятели поздоровались, после чего Романюк и Пача попрощались с Гнатишком, и пошли в направление к Toyota Camry «авторитета». В этот момент раздалось два глухих выстрела, одна из пуль попала Боршану в живот. Раненого Пачу его друзья посадили в машину и отвезли в больницу, но спасти ему жизнь так и не удалось.

Во время отработки места преступления правоохранители установили, откуда стрелял киллер. Речь идет о белом микроавтобусе марки Mersedes Vito с номерами регистрации Чешской Республики. Эта машина была припаркована через пару десятков метров от места встречи Боршуна с приятелями. А через несколько секунд после ранения криминального авторитета — быстро двинулась с места событий.

Позже полностью выгоревший Mersedes Vito был обнаружен в селе Молодия.

При осмотре останков транспортного средства правоохранители обратили внимание на особенность конструкции иномарки. В частности, в месте расположения окна на правой задней половине дверей была вварена металлическая пластина, внутри которой было вырезано небольшое отверстие. Внешне переоборудованную часть микроавтобуса обклеили пленкой черного цвета, поэтому визуально это выглядело как неудачное тонировка окна. Вероятно, что именно через щелочку в окне задней двери киллер и вел огонь в сторону Пачи.

Официально правоохранители пока воздерживаются от подробных комментариев по поводу расстрела криминального авторитета и хода расследования, ссылаясь на тайну следствия.

Тем не менее, с учетом уже известных “технических деталей” совершения убийства и наличия длительного конфликта между группировкой Евгения Боршана и кланом “Загурского-Мирного”, напрашиваются выводы, что в Черновицкой области произошел очередной передел наркотрафика из Украины в Евросоюз.