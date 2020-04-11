Звезда футбола приобрел квартиру в самом элитном небоскребе Майами — фото

Известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм приобрел квартиру в самом элитном небоскребе Майами (США).

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, покупка жилья обошлась семье экс-футболиста в 22 млн евро (653 млн гривен). Оно располагается в престижном районе города. В квартире имеется пять спален, просторная веранда для ночного отдыха и бассейн на первом этаже. На террасе открывается великолепный вид на Майами.

The Sun

The Sun

The Sun

В бытность игроком Бекхэм поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». В настоящее время он является одним из совладельцев клуба «Интер Майами».

Ранее «Апостроф» сообщал, что легенда европейского футбола госпитализирован с диагнозом коронавирус.