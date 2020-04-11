США поставили рекорд смертности от коронавируса

За последние сутки в США от коронавируса умерли более 2 тысяч человек, что стало рекордным количеством погибших от пандемии в одной стране за 24 часа в мире.

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Об этом сообщает ВВС.

Так, за последние 24 часа от Covid-19 в США умерли 2018 человек. Общее количество погибших возросло до 18 777. Больше всего смертей – более 5800 – зарегистрированы в Нью-Йорке.

Число подтвержденных заражений в стране превысило полмиллиона – 501 609 случаев с начала эпидемии. Таким образом, США уже более чем на 400 000 случаев опередили Италию и Испанию, которые до недавнего времени были эпицентрами эпидемии в Европе.

При этом, с начала эпидемии в США выздоровели уже 29 191 больных.

Эксперты рабочей группы при Белом доме, которых цитирует ВВС, отмечают, что распространение эпидемии уже замедляется, но страна еще не достигла пика.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в результате эпидемии в стране погибнет все же меньше людей, чем прогнозируемые 100 тысяч.

Как сообщал «Апостроф», популярный телевизионный проповедник из США Кеннет Коупленд провел сеанс «уничтожения» коронавируса в прямом эфире и заявил, что болезнь погибнет от «ветра Бога».