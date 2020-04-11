Первый признак армагеддона: в сети показали пугающее видео пандемии в Москве

В сети появилось еще одно пугающее видео пандемии коронавируса в Москве, там образовалась длинная пробка из машин скорой помощи.

Видеоролик появился в Facebook россиянина Игоря Маркова.

«Сегодня в Москве была одна единственная пробка. Из машин скорой помощи с зараженными коронавирусом. Порядка 50 машин ждали своей очереди. И как всегда не всем хватит места. Я знаю какая это больница», — написал он.

Он обращает внимание, что это при том, что «всего 7822 инфицированных в Москве, а в стране всего 12 000».

«Вот любят русские обсуждать в эти дни проблемы Нью-Йорка. Ребята,в Нью-Йорке 170 000 заражённых. У нас система выдохлась при каких то 8 тысячах,а если в одной Москве будет 50 000 заражённых, то будет не просто ад, а будет армагедон похлеще чем в фильмах. Вся система захлёбывается уже при 7 800. И да, больница по бумагам на 150 коек,а по факту есть только 100. И так далее», — подытожил Марков.

Как сообщал «Апостроф», ранее в России путешественник самоизолировался в лесу и погиб страшной смертью.