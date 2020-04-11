Творец, забери меня: в Киеве мужчина в костюме Адама устроил зрелище под окнами многоэтажки, фото и видео

В Киеве обнаженный мужчина во дворе многоэтажного жилого дома устроил зрелище под окнами.

Об этом написала в Facebook пользователь соцсети Юлия Ладнова.

«Шел не помню какой день карантина. Под моим балконом сегодня. Знакомьтесь. Александр, сын творца. Полчаса стоял с криками: Творец, возьми меня, я готов! Конституция не закон, нас хотят загнать в электронное рабство! Не стесняйтесь, выходите!» – сообщила она.

Когда на место прибыли полицейские, мужчина начал кричать: «Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня!».

Позднее Ладнова сообщила, что правоохранители задержали мужчину и показала соответствующее фото.

Как сообщал «Апостроф», ранее по улицам Днепра бегал голый мужчина и бросался на людей.