Украинцы массово едут из Европы домой на Пасху: видео ажиотажа на границе

Украинцы массово едут из Венгрии на празднование Пасхи, которая в этом году выпала на воскресенье, 19 апреля.

Соответствующее видео, снятое со стороны Венгрии опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

«На КПП «Чоп-Загонь» с венгерской стороны аншлаг. Украинцы массово возвращаются домой из Европы на Пасху. На парковке возле границы два грузовика чешской, венгерской и регистрацией других стран», — написал он.

По его словам, также на границе куча автобусов, которые привезли людей.

«Перевозят их частные перевозчики на легковых авто», — добавляет он.

Как сообщал «Апостроф», ранее очереди из украинцев образовались на границе с Польшей, где желающие пытались вернуться домой.

Также, напомним, что с 17 марта Россия, Польша и Беларусь приостановили железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.