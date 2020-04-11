Эвакуированная из ОАЭ украинка рассказала про ужасные условия обсервации: видео

Эвакуированная из Объединенных Арабских Эмиратов украинка поделилась информацией об ужасных условиях обсервации в санатории «Украина» в Ворзеле (Киевская область).

Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП UA».

«Вчера ОАЭ прислали в Украину 11 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом. Также этим рейсом домой вернулись 113 украинцев, среди которых — и наша подписчица«, — отмечается в сообщении.

По словам девушки, вчера утром ей на почту прислали текст соглашения об обсервации после возвращения в Украину. Но перед вылетом из ОАЭ соглашение существенно изменили, запретив обращаться в СМИ и распространять любую информацию о месте и условиях обсервации. Также документ запретили фотографировать.

Девушка сообщила, что с 23 часов вечера до 6 утра прибывших расселяли по комнатам санатория и они не спали уже двое суток. К тому же, двухнедельное проживание обойдется ей в 7 тыс. гривен, а питание — в 300 гривен в сутки.

Также, по ее словам, тест на коронавирус прибывшим не хотят делать даже за их собственные деньги.

Девушка попросила помощи и заявила, что готова на самоизоляцию, но жить в таких условиях не может.

Как сообщал «Апостроф», ранее несколько сотен граждан Украины устроили бунт в аэропорту «Борисполь» против обязательной двухнедельной обсервации.