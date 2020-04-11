В Индонезии проснулся знаменитый вулкан: появились впечатляющие видео извержения

В Индонезии началось извержение знаменитого вулкана Анак Кракатау, расположенного на одном из островов Зондского пролива.

Об этом сообщают местные СМИ.

Спутниковые снимки свидетельствуют о выбросе пепла на высоту в несколько километров, а шлейф выброса достигает высоты 15 километров.

Также наблюдаются фонтаны лавы.

На текущий момент власти призвали население удалиться на километр от берегов Зондского пролива, Яву и Суматру, в связи с угрозой цунами.

В последний раз значительное извержение вулкана произошло 22 декабря 2018 года. Тогда взрыв и коллапс части вулкана спровоцировал цунами, в результате которого погибли несколько сотен человек на острове Ява.

Вулкан Анак Кракатау (сын Кракатау) является остатком вулкана Кракатау, взорвавшегося в 1883 году и спровоцировавшего несколько лет глобального похолодания.

Как сообщал «Апостроф», на острове Ява начал извергаться один из самых активных вулканов в Индонезии — Мерапи.