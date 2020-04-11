Тимошенко заявила о критической ситуации в энергетике

Нужно дать людям возможность работать, обеспечивать свои семьи и как можно быстрее запускать экономику, потому что каждый день промедления приводит лишь к накоплению проблем. «Замораживание» хозяйственной активности уже привело к критической ситуации в энергетике. И власти надо действовать немедленно для того, чтобы избежать ее окончательной остановки.

Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Украина не может себе позволить создавать кризис на ровном месте. А у «Энергоатома» уже пять миллиардов гривен задолженности. Тепловым электростанциям, которые всегда работали стабильно, сегодня некуда деть свою электроэнергию. Есть большой риск, что придется тепловые станции остановить. Шахты могут быть остановлены. Люди рискуют остаться без зарплаты. И все это следствие даже не эпидемии. Это следствие того, что бездумно импортировали электроэнергию извне», — предостерегла Тимошенко.

Глава «Батькивщины» уверена, что избежать кризиса позволит немедленный запуск экономики.

«Ситуация сложная, атомщики, тепловики и шахтеры говорят, что не хотят, чтобы в стране начались веерные отключения электроэнергии, как это было в начале 2000-х годов. Нужен четкий ответ, что власть делает, чтобы избежать этого. Неопределенность в такой ситуации недопустима. А у нас до сих пор нет даже министра энергетики! Действовать надо немедленно! » — подчеркнула Тимошенко.