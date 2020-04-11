Не захотели брать в реанимацию: на Волыни мужчина умер после визитов в больницу

В селе Елизаветин Рожищенского района Волынской области умер 37-летний Сергей Брынчук, которого врачи не захотели брать в реанимацию.

Об этом сообщает местное издание «Район. Рожище».

Трагедия произошла 5 апреля. Родные покойного считают, что смерть мужчины можно было бы предотвратить, если бы врачи вовремя оказали необходимую помощь, а не отправили больного домой.

Брат умершего Владимир Брынчук сообщил, что утром 5 апреля он отвез брата с резкими болями внизу живота в приемное отделение Рожищенской центральной районной больницы. Там больного направили к семейному врачу. Мужчина сдал анализы, ему назначили также ультразвуковую диагностику.

Утром обследование пройти не удалось, поскольку врач был в отпуске. И больного отправили домой.

Около 18:00 из больницы позвонили и сообщили, что можно приехать на УЗИ, поскольку врач смог прийти, чтобы осмотреть пациента. После этого Владимир Брынчук с братом Сергеем вернулись в больницу.

«Врач сказал, что печень увеличена. Анализы тоже были плохие. Посоветовали ложиться в реанимацию. Но заведующий реанимационным отделением не захотел брать его в реанимацию и сказал ехать домой«, — сказал брат умершего.

Владимир Брынчук написал заявление в полицию, указав на халатность медработников.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Ведется следствие.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Киеве мужчина умер в очереди в больнице.