Мы спели неплохо: экс-игрок «Динамо» рассказал об исполнении известного хита о Путине

Бывший футболист киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался об исполнении в 2014 году совместно с экс-партнерами по донецкому «Металлургу» известной песни украинских болельщиков о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Слова 32-летнего полузащитника приводит Tribuna.com.

«Я ни о чем не жалею. Чего мне жалеть? Реально, это был хит, почему бы не спеть? Когда «Руки Вверх» были популярны, тоже ведь все пели. Все пели – и я пел«, — сказал Морозюк. По словам футболиста, песню они спели неплохо. Исполнена она была после победы «Металлурга» в товарищеском матче над российским «Тереком».

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