Грабили экс-сотрудники МВД: новые подробности подрыва банкомата в Харькове

К взрыву банкомата в Шевченковском районе Харькова причастны двое бывших патрульных.

Об этом сообщает NewsRoom.

Инцидент произошел в ночь на 10 апреля, на проспекте Победы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, после чего скрылись, прихватив около двух миллионов гривен. Однако вскоре полицейским удалось задержать подозреваемых.

Сообщается, что один из мужчин проживает в Харьковской области, а второй в Запорожской. Ранее оба служили в патрульной полиции.

В момент задержания с ними в машине были двое гражданских лиц (в том числе — родственница одного из экс-копов).

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал «Апостроф», ночью 3 апреля в Харькове также был взорван банкомат, при этом из него похитили все деньги.

Кроме того, в ноябре 2019 года в Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.